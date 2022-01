Wandifa Dramé : " Aliou Sall est dans le cœur des Guediawayewois"

Parole de Dieu la trahison)

Il est dit en latino-américaine'' ubi émmolumuntum ,ibi onus'' autrement dit ''là où il y'a du profit ,il doit y'avoir du charge''.



Alors certains leaders politique ont trahi de façon ergaomnes ceux investis pour conduire la bonne marche de la liste BBY. Ceci a conduit une rupture de confiance entre les militants BBY.

Or que la trahison politique n'est qu'une fruit pourrit de toute consommation.Voilà pourquoi ,un sage avait tenté de piéger son enfant car lui demandant de choisir parmi les quatre phrases ci-dessous :



1) il faut faire ce qu'on a à faire afin de faire ce qu'on peut faire.



2) il faut faire ce qu'on doit faire afin de faire peut faire.



3) il faut faire ce qu'on veut faire afin de faire ce qu'on doit faire.



4) il faut faire ce qu'on a faire afin de faire ce qu'on veut faire .



Cependant parmi ces quatre phrases ci dessus ,il y'a une seule qui peut être coché pour dire la typologie politique de ces leaders hypocrites de tout bord . Trahir ,c'est tuer la naissance de confiance et développement de toute génération dans un parti politique.



En outre la trahison en politique a permis à M.Aliou Sallde perdre le département de Guediawaye, car certains responsables aperist ont donné consigne de vote pour faire tomber Aliou sall à la mairie. Ces personnes soi-disant responsables frustrés. Certains ,ils n'ont pas été choisi pour diriger la liste et d'autres croient qu'ils devaient être dans le gouvernement et pourtant ils ont des postes nominatif.





Aliou Sall est dans le cœur des Guediawayewois, car la preuve nous avons gagné les 3 Communes et perdu 2 ,nous avons la majorité des conseils à la Ville. Aliou Sall contInuera ses projets pour le Guediawaye et rendre cette ville meilleure .



Fait à Bounkiling le 27 janvier 2022

Wandifa DRAME

