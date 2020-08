Week-end de tabaski macabre: la mort frappe en plein coeur l'économie et la religion Rédigé par leral.net le Lundi 3 Août 2020 à 19:09 | | 0 commentaire(s)|



Grosse perte pour la communauté musulmane du pays et plus particulièrement la communauté niassène de Kaolack. Cheikh Ahmed Tidiane Niass, Khalife général de Médina Baye, a rendu l’âme hier. Cheikh Ahmed Tidiane Niass, 4e khalife de Baye Niass, était malade depuis quelque temps et interné dans une clinique à Dakar.









Bien triste est cette fin de semaine du mois de juillet. A peine sorti du terrible choc que constitue la perte de Babacar Touré pour la presse sénégalaise et la Nation entière, Gora Ngom, patron de Sénégal Bâche, Reine Marie Faye, Balla Sidibé de l’Orchestra Baobab, Serigne Moussa Dia, Khalife de la famille Dia de Mbeuleukhé et Mansour Kama nous quittent dans la même semaine. Plongeant encore le Sénégal dans le deuil.



Il a eu la main bien lourde l’ange de la mort, cette fin de semaine du mois de juillet. Alors que l’on n’a pas fini de se souvenir de Babacar Touré pour tout ce qu’il a fait pour ce pays, d’autres fils du Sénégal, tout aussi valeureux du monde de la presse, de la culture, de la religion et de l’économie sont arrachés à notre affection. Gora Ngom, le patron de Khelcom Bâche est décédé vendredi 31 juillet dernier, jour de la célébration de l’Aïd-el-Kébir, à l’hôpital Principal de Dakar où il était hospitalisé depuis plus d’une semaine.



Gora Ngom, Reine Marie Faye, le Khalife de Mbeuleukhé… tous morts le jour de Tabaski



La journaliste Reine Marie Faye a aussi rendu l’âme le même jour de la Tabaski à Dakar, à l’âge de 68 ans, près de sa famille. Journaliste à la retraite depuis plusieurs années, Reine Marie Faye fut téléspeakerine à la Rts, où elle a également travaillé comme présentatrice pour Radio Sénégal. Elle a servi à la radio Sud Fm, puis a été employée encore comme présentatrice par le groupe Walfadjri avant de retourner à la Rts où elle a fini ses services.

Serigne Moussa Dia, le Khalife général de la cité religieuse de Mbeuleukhé, est aussi parti le même jour de vendredi. Le défunt, peint comme très humble et effacé, est décédé vendredi 31 juillet 2020, après plus d’un demi-siècle au khalifat. Fils d’un Moukhadam d’El Hadji Malick Sy, en l’occurrence El Hadji Daouda Dia, il était aux responsabilités depuis 1967. Décédé vers 20 heures, après 53 ans à la tête du khalifat, il a été inhumé dans la soirée vers 3 heures du matin. Il était âgé de 97 ans. Longtemps alité à cause d’un état de santé fragile, il laisse derrière lui une famille divisée à cause d’une histoire d’héritage. En effet, Habib Dia (fils aîné du défunt) et Aliou Dia (porte-parole de la famille et neveu de l’illustre disparu) sont en conflit ouvert depuis des années, parce que se disputant le khalifat.





Balla Sidibé, mort le mercredi, était en répétition avec le reste de l’Orchestra Baobab qui s’apprêtait à remonter sur scène





Balla Sidibé, chanteur, percussionniste et co-fondateur du mythique Orchestra Baobab, est décédé le mercredi, à 48h de la fête de la Tabaski à Thiaroye. Il avait 78 ans. Jusqu’à la veille de son décès, Balla Sidibé était en répétition avec le reste du groupe Orchestra Baobab qui s’apprêtait à remonter sur scène.



Mansour Kama est décédé très tôt hier matin à l’hôpital Fann



Mansour Kama, lui, est décédé très tôt hier dimanche à l’hôpital Fann où il était hospitalisé depuis quelque temps. Capitaine d’industrie, grand militant de l’économie, président du Conseil d’administration de la Sde, Mansour Kama a été emporté hier par une maladie, laissant la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) qu’il dirigeait et les Sénégalais pantois.



