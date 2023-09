«Weer Ndombo»: Doura Baldé à La Lonase pour contrer Mame Boye Diao à Kolda

Est-ce une stratégie de «weer ndombo » (encerclement) de Mame Boye Diao par Macky Sall ? En tout cas, la nomination hier d’Abdourahmane Baldé dit Doura, président du mouvement Kolda Debout, comme DG de la Lonase, pourrait être une réponse à cette question.



Puisque la nomination de ce fils de Kolda est intervenue 24 heures après le limogeage d’un autre fils de Kolda, en l’occurrence Mame Boye Diao de la Caisse des dépôts et consignations(CDC). Macky Sall dont on avance qu’il sera le directeur de campagne d’Amadou Bâ, cherche à ce que le fief de Kolda reste dans l’escarcelle présidentielle en 2024. Or, laisser seul Mame Boye Diao opérer dans la zone, serait une erreur politique, d’autant que l’ancien patron de la CDC, parti en dehors des rangs de BBY lors des municipales de janvier 2022, avait laminé ses 5 autres concurrents.



Il s’agissait d’Abdoulaye Bibi Baldé (Bby), Mountaga Diao (Yewwi Askan Wi), Tidiane Tamba (Wallu Sénégal/Pds), Sanoussi Diakité (Union citoyenne/ Bunt-bi) et Abdourahmane Baldé dit Doura (coalition AVEC/Kolda debout). Ce dernier était arrivé en 3e position. Doura ou AB pour les intimes, est un jeune Koldois qui a marqué la scène politique ces dernières années au Fouladou. Connu avec son mouvement dénommé Kolda debout dont il est le président, a bouleversé la politique locale. Son mouvement est représenté partout dans la région de Kolda, avec ses œuvres sociales, comme la réparation de routes impraticables, l’assistance médicale et la lutte contre la COVID-19.



Doura Baldé assis sur une Lonase dont le chiffre d’affaires a atteint 266 milliards en 2022 et surtout, qui est une entreprise pourvoyeuse d’emplois, pourrait contrer sur le terrain Mame Boye Diao.



Le combat Doura Baldé-Mame Boye Diao fera de Kolda, un enjeu politique de taille pour 2024. Et voilà comment nos pauvres sociétés nationales sont confiées à des politiciens, afin qu’ils en fassent ce qu’ils veulent, l’essentiel étant de faire gagner le parti présidentiel. Ce, même si Lat Diop, le Dg sortant, malgré les immenses moyens mis à sa disposition, avait mordu la poussière à Guédiawaye, face à une illustre inconnue de l’opposition.











