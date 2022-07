West Africa Power pool : l’interconnexion complète de l’Afrique de l’Ouest sera achevée en 2023 L’interconnexion électrique entre les 15 pays de la Communauté économiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest est un pari presque gagné. Dans un contexte marqué par un accès limité des populations africaines à l’électricité et le coût parfois trop élevé de celle-ci, les interconnexions ont pour rôle principal de relier les pays de la Cedeao, dans le but d’un partage des ressources énergétiques existantes.

A en croire Appolinaire Ki Siengui, secrétaire général de la West Africa Power Pool (WAPP), cette action fédérative est le fruit de la volonté collective des chefs d’Etats de la Cedeao qui sont soucieux d’apporter leur contribution pour juguler la crise énergétique qui secoue le continent.



« Le but est de faire des power pool et d’interconnecter les pays afin de transporter l’énergie par des lignes du réseau de façon à servir les pays à faible potentialité », a expliqué M. Ki Siengui.



A l’en croire, la mise en place du réseau est presque achevée et prendra fin en 2023. Au niveau des 15 pays membres, il reste à parachever les travaux au niveau de la Guinée-Bissau. In fine, « on pourra transporter l’énergie d’où qu’elle soit vers les endroits où les besoins se font sentir », a annoncé le secrétaire général de la WAPP.



L’interconnexion au sein de la Cedeao est une étape obligatoire pour le réaliser le marché commun de l’électricité au sein de ce bloc dont la population atteint 300 millions d’habitants.



