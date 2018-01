WhatsApp: Voici comment le fondateur a eu l’idée de sa création Une idée qui lui est venue de manière banale. Le co-fondateur de WhatsApp, Jan Koum, a révélé que c’était lui et Brian Acton qui avaient eu l’idée en 2009. Il ne voulait plus manquer des appels sur son nouveau smartphone.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Janvier 2018 à 15:39 | | 0 commentaire(s)|

Cette semaine, plusieurs vétérans de la Silicon Valley se sont réunis au Computer History Museum de Mountain View, en Californie. « Cela a commencé avec l’achat d’un iPhone » a déclaré Jan à cette rencontre. « J’ai été agacé que je manquais des appels quand je suis allé à la gym », ajoute-t-il.

Brian Acton et lui ont donc construit une application pour informer leurs amis de leur disponibilité. Le mercredi 24 janvier avant la projection d’un nouveau documentaire intitulé « Silicon Valley: The Untold », Jan Koum a déclaré : « Nous ne voulions pas construire une entreprise, nous voulions juste construire un produit que les gens utilisaient ». A sa création, WhatsApp a tout de suite été accepté dans l’App Store d’Apple. Cependant, Koum a précisé que l’application n’a pas décollé tout de suite.

Racheté par Facebook en 2014 Cependant, en 2014, WhatsApp comptait plus de 400 millions d’utilisateurs dans le monde et Facebook a accepté de payer plus de 19 milliards de dollars pour l’acquérir, faisant de ses deux fondateurs, des milliardaires.

A la question de savoir pourquoi il allait encore au travail, car c’est comme si Koum avait gagné la loterie. Il répond: « Nous avons encore beaucoup de gens qui n’utilisent pas notre produit, nous voulons les convaincre » , a répondu Koum. « Nous avons encore des problèmes à résoudre ».











Jaures Nguessan



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook