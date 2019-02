Windows 7 sera obsolète en 2020 : comment se préparer ? On parle beaucoup de la fragmentation de l’écosystème Android… pourtant il y a aussi de quoi dire avec celle des PC Windows ! Ici, le problème n’est pas forcément tout à fait le même. Il est en effet possible pour quasiment n’importe quel PC de moins de 10 ans, de passer à Windows 10. Néanmoins, la dernière version majeure de Windows n’a pas encore séduit la majorité des utilisateurs. Et croyez-le ou non, c’est encore le parc de PC sous Windows 7 qui est majoritaire. Un vrai problème quand on sait que Windows 7 est entré en fin de vie, et que le support prendra définitivement fin le 14 janvier 2020.



On parle beaucoup de la fragmentation de l’écosystème Android… pourtant il y a aussi de quoi dire avec celle des PC Windows ! Ici le problème n’est pas forcément tout à fait le même. Il est en effet possible pour quasiment n’importe quel PC de moins de 10 ans de passer à Windows 10. Néanmoins, la dernière version majeure de Windows n’a pas encore séduit la majorité des utilisateurs. Et croyez-le ou non, c’est encore le parc de PC sous Windows 7 qui est majoritaire. Un vrai problème quand on sait que Windows 7 est entré en fin de vie, et que le support prendra définitivement fin le 14 janvier 2020.





Windows 7 en fin de support : qu’est-ce que cela veut dire ?

Tous les systèmes d’exploitation Windows ont ce que Microsoft appelle un « cycle de vie ». Autrement dit, après un certain nombre d’années, la firme arrête les frais. Windows 7 était lancé il y a près de 10 ans, et deux autres versions de Windows sont depuis sorties : Windows 8.1 et Windows 10. Pour autant Windows 7 reste encore très populaire – c’est même la version de Windows la plus installée dans le monde, avec encore 40% de parts de marché.



Après une première fin de support en 2015, le support étendu a permis de continuer à maintenir le système. Mais même le support étendu finira par prendre fin et Windows 7 sera définitivement en fin de vie à partir du 14 janvier 2020. Passé cette date, les PC sous Windows 7 ne seront plus mis à jour et cela pose plusieurs problèmes pour qui voudrait rester sur cette version :



Plus aucun bug ne sera corrigé

Plus aucune faille de sécurité ne sera corrigée

Plus aucun support technique ne sera assuré

Les applications ne seront progressivement plus optimisées pour cette version



Le problème c’est qu’en raison de la base d’utilisateur encore importante de Windows 7, il devient on-ne-peut-plus intéressant pour les pirates de continuer à chercher et à exploiter les failles du système : une fois que le support prendra fin, en effet, les hackers auront tout le loisir de documenter et d’exploiter des failles sans que ces dernières ne soient jamais corrigées. Il existe parfois des exceptions à cette règle. Lors de la survenue du ransomware WannaCry, par exemple, Microsoft avait exceptionnellement poussé des patches de mises à jour jusqu’à Windows XP. Une situation très rare qui se justifie uniquement par des cyber-attaques au retentissement mondial.



Autrement dit, si vous avez passé cette date des fichiers et logiciels sensibles sur un PC Windows 7, vous courrez un risque très réel de piratage.



Windows 7 : que faire après la fin du support ? Passez à Windows 10

C’est sans doute le choix le plus évident et ce pour plusieurs raisons :



Le processus de mise à jour est spécialement conçu et optimisé pour être simple et conserve vos fichiers personnels.



L’interface est extrêmement proche de Windows 7 ce qui évite de changer vos habitudes

Vous y retrouverez les mêmes programmes.



Vous êtes tranquille jusqu’à sa fin de vie (en 2025)



Passer à Windows 10 est très simple : il suffit de se rendre sur le site de Microsoft et de télécharger l’assistant de mise à jour. Pour activer votre copie de Windows il vous faudra cependant acheter une licence. Il y en a trois types, en fonction de l’utilisation que vous faites de votre ordinateur :



Windows 10 Famille : 145 €

Windows 10 Professionnel : 256 €

Windows 10 Professionnel pour les stations de travail : 439 €



Dans la plupart des cas une licence famille ou professionnelle suffit. Ces prix sont les prix officiels sur la boutique de Microsoft. Mais il existe des sites alternatifs où on peut se procurer cette précieuse licence pour bien moins cher – à moins de 20 €. Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter notre bon plan :



Vous souhaitez passer à Windows 10, mais votre PC est-il suffisamment puissant ? En réalité, il ne faut pas machine de guerre pour faire tourner Windows 10…



Voici la configuration minimale requise :



Processeur : 1 GHz ou plus

RAM : 1 Go (version 32 bits) ou 2 Go (version 64 bits)

Espace disque : 16 Go (version 32 bits) ou 20 Go (version 64 bits) disponibles

Carte graphique : compatible DirectX 9.0 et plus

Ecran : 800 x 600







Passez à Linux





Gratuit et open source

Pas de « fin de support », mises à jour régulières

Moins visé par des virus que Windows

Vaste catalogue d’applications gratuites et open source

Possibilité de trouver des alternatives à presque toutes les applications Windows

Grande variété de distributions adaptées à tous types de configurations



Pour passer à Linux, il faut d’abord choisir quelle distribution vous souhaitez installer – une distribution étant essentiellement un système d’exploitation construit autour de Linux. Voici 5 distributions idéales pour débuter :



1. Ubuntu est sans doute la distribution Linux la plus répandue. Elle se caractérise par l’accent mis par ses développeurs sur la simplicité d’utilisation. Elle est très facile à installer et à utiliser grâce à un environnement graphique familier, un gestionnaire de paquets qui facilite l’installation des programmes. En outre, la plupart de vos périphériques devraient être reconnus et installer les bons drivers sans action de votre part. C’est le système de choix si vous ne souhaitez pas vous plonger dans le Terminal et les commandes pour optimiser votre système…



2. Linux Mint Cinnamon est parfaite pour ceux qui viennent de Windows 7. Pourquoi ? A cause essentiellement de son interface qui rappelle beaucoup celle de l’OS de Microsoft. L’environnement graphique Cinnamon offre un menu et une barre des tâches qui ressemblent beaucoup à leurs équivalents Windows. C’est un système léger et très rapide, qui peut s’installer même sur les PC très anciens, ou dont la configuration est très modeste.



3. Zorin OS a les mêmes avantages que Linux Mina Cinnamon : son environnement graphique proche de Windows est conçu justement pour ne pas perdre les switcheurs. Ses développeurs poussent néanmoins le rapprochement avec l’interface de Windows un poil plus loin. Pour éviter d’apprendre à utiliser le gestionnaire de paquets, Zorin OS vient avec une logithèque préinstallée particulièrement fournie. Wine et PlayOnLinux y sont préinstallés ce qui permet également de lancer directement des programmes .exe et jeux PC dans Linux !



4. Linux Mint Mate est une variante qui est là à la fois pour ne pas trop perdre les utilisateurs de Windows avec une interface similaire, mais également pour pouvoir s’installer sur les ordinateurs dont la configuration modeste a mal passé l’épreuve du temps. Sa légèreté devrait donner un bon coup de fouet aux performances de votre ordinateur.



5. Manjaro est une distribution basée sur Arch Linux – une variante réputée plus complexe et plus stable, et généralement déconseillée aux débutants. Néanmoins Manjaro a prend les avantages de Arch Linux avec une approche différente, autour de l’intuitivité et la facilité d’utilisation. Si bien que Manjaro est également une excellente distribution pour débuter.















