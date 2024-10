Wolof Tuto reçoit un jeune talent : À 17 ans, Mouhamed crée des chaînes YouTube automatisées et génère des revenus Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2024 à 11:26 | | 0 commentaire(s)| Dans cette vidéo, Wolof Tuto reçoit Mouhamed Ndaw, un jeune entrepreneur de seulement 17 ans, qui a trouvé le moyen de gagner de l’argent, grâce au YouTube Automation. Sans jamais apparaître devant la caméra, il gère plusieurs chaînes YouTube et crée des revenus passifs, en automatisant tout le processus.

Face à Boubacar Cissé, Il partage avec nous, son parcours, ses stratégies et les outils qu’il utilise pour réussir dans ce domaine. Si tu veux savoir comment lui aussi, a transformé ses idées en une véritable source de revenus, reste jusqu’à la fin ! Tu découvriras des astuces que tu peux appliquer dès maintenant, pour te lancer.

