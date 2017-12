Xavier Mary, Dg de LAS: "l'aéroport de Diass n'est qu'une victime de cette situation"

Xavier Mary, le directeur général de LAS, l’organe de gestions de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass était il y a quelques minutes au micro de la BBC. Pour lui, l’aéroport de Diass n’est qu’une victime de la grève enclenchée vendredi à minuit par le syndicat des aiguilleurs du ciel au Sénégal (Secs).



«C’est extrêmement dommageable du l’image du pays. C’est extrêmement dommageable pour un aéroport qui est tout neuf, à une semaine d’opération uniquement. C’est extrêmement embarrassant pour les compagnies aériennes qui vont avoir des frais supplémentaires et qui vont voir leur efficacité économique, leur performance économique être diminuée ; et ça laissera un mauvais souvenir aux passagers qui vivent actuellement cette situation. Nous la déplorons cette situation, l’aéroport de Diass en est une victime et nous espérons de tout cœur que les choses redeviennent à la normale dans les plus brefs délais», a laissé entendre M. Mary.