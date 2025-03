Y en a marre interprète la proposition de loi d’Amadou Bâ sur l’amnistie : « Elle est plus dangereuse que le quart bloquant de Wade… Nous ne comptons pas laisser passer… » Rédigé par leral.net le Mardi 18 Mars 2025 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

En conférence de presse ce mardi, le mouvement Y’en A Marre a vivement critiqué cette initiative parlementaire émanant du député Amadou Bâ, membre de Pastef. Ce dernier a en effet proposé une interprétation de la loi d’amnistie votée par la 14e législature, un sujet qui a suscité une vive polémique quant à la pertinence d’une telle démarche. Cette loi, déjà fortement décriée, continue de diviser l’opinion publique.



Pour le mouvement Y’en a marre, cette proposition est inopportune et en décalage avec les engagements du nouveau régime, qui a toujours insisté sur la nécessité de rendre justice. Selon Thiat, porte-parole de Y’en a marre, « cette loi est plus dangereuse que le "quart bloquant" du président sénégalais Abdoulaye Wade », qui avait finalement renoncé à instaurer un seuil minimum de 25 % des voix pour élire un ticket présidentiel. Cette disposition figurait parmi les mesures les plus controversées de son projet de réforme constitutionnelle.



« Ce n’est ni du Jub, ni du Jubeul, encore moins du Jubënti », a dénoncé le rappeur, appelant à une mobilisation des forces vives pour s’opposer à cette interprétation. Le mouvement Y’en a marre ne compte pas se contenter de dénoncer cette initiative. Il prévoit de descendre sur le terrain pour exiger l’abrogation totale de cette loi d’amnistie.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Y-en-a-marre-interprete-la-...

Accueil Envoyer à un ami Partager