Yakahm Mbaye - La plainte sur Moustapha Cissé Lô et les 10 audios envoyés Le directeur général du « Soleil », a révélé les détails des audios de Cissé Lo. Selon Yakham Mbaye, qui intervenait interrogé par la Rfm, les « audios ne sont pas le fruit d’un montage, ils sont authentiques, accuse -t-il.

"Et c’est à moi personnellement que Cissé Lo a envoyé ces audios sur mon WhatsApp.



Au total, il m’a envoyé 10 audios le 29 juin dernier.



Il m’a envoyé le premier vocal à 12h43mn et le dernier à 3h05mn du matin le même jour», révèle Yakham Mbaye qui a confirmé le dépôt d’une plainte contre son ancien camarade de parti.



