Yakham Mbaye, Cissé Lô et Farba Ngom: Après les insultes, le calumet de la paix ? Après plusieurs jours d’échanges très médiatisés, le calme est revenu entre les belligérants de l‘affaire des insultes qui met en scène Yakham Mbaye, Farba Ngom et Moustapha Cissé Lô.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juillet 2020 à 08:12 | | 0 commentaire(s)|

L’accalmie proviendrait d’une grande opération de médiation menée en toute discrétion par Mme Marième Badiane, collaboratrice très proche du couple présidentiel et identité remarquable de l’APR.



Selon "Le Quotidien", si les tractations de Marième Badiane ne sont pas torpillées, des retrouvailles entre les frères ennemis, sont à prévoir les jours à venir.



Plusieurs pontes du régime s’investissent aussi pour éviter une séparation définitive entre Moustapha Cissé Lô et le Président Macky Sall.



