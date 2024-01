Yamoussoukro: Youssouf Sabaly absent, Ballo Touré mis à l’écart au 3e galop des Lions Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Janvier 2024 à 19:12 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe nationale du Sénégal a effectué, ce vendredi, sa troisième séance d’entraînement au terrain annexe du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Une séance marquée par l’absence de Youssouf Sabaly. Selon Seneweb, le défenseur des Lions, qui revient d‘une blessure et qui n‘a toujours pas repris la compétition, n’était pas dans le groupe lors des 15 premières minutes ouvertes à la presse. Fodé Ballo-Touré, qui ne s’est pas entraîné avant-hier, a, quant à lui, repris la course à l’écart du groupe. Le staff technique ne s’est pas prononcé sur l’état de santé de ces deux joueurs.



Source : L’équipe nationale du Sénégal a effectué, ce vendredi, sa troisième séance d’entraînement au terrain annexe du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Une séance marquée par l’absence de Youssouf Sabaly. Selon Seneweb, le défenseur des Lions, qui revient d‘une blessure et qui n‘a toujours pas repris la compétition, n’était pas dans le groupe lors des […]Source : https://lesoleil.sn/yamoussoukro-youssouf-sabaly-a...

Accueil Envoyer à un ami Partager