Yankhoba Diattara: "Le moment est venu pour l’Etat de valoriser et de capitaliser les investissements consentis dans le secteur du numérique" Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Décembre 2021 à 19:49 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara est convaincu que l’Etat du Sénégal a consenti à des investissements importants dans le domaine du numérique. « Aujourd’hui, nous disposons d’infrastructures numériques de qualité, qui ont atteint un niveau de développement assez important », a-t-il déclaré à l'issue du vote du budget de son ministère. Donc, ajoute-t-il, "nous avons pensé que le moment est venu pour l’Etat du Sénégal, de valoriser et de capitaliser les investissements consentis dans le secteur..."



