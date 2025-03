Yankhoba Diémé relève les progrès réalisés dans le secteur des transports Rédigé par leral.net le Lundi 24 Mars 2025 à 16:07 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a dressé lundi un bilan positif du secteur dont il a la charge, se félicitant notamment des ”progrès” induits par le changement de gouvernance au sein de la compagnie Air Sénégal entre août et octobre 2023. “Contrairement aux préoccupations passées concernant la viabilité d’Air Sénégal, la compagnie aérienne nationale connaît aujourd’hui une nette amélioration de sa rentabilité et de sa ponctualité, avec un taux de remplissage et de régularité exemplaire”, a-t-il déclaré. Yankhoba Diémé s’entretenait avec des journalistes sur le bilan des actions entreprises dans le secteur des transports avec l’arrivée au pouvoir, il y a un an, du président Bassirou Diomaye Faye. “Les signaux sont extrêmement positifs”, la compagnie aérienne nationale Air Sénégal par exemple “connaît un taux de rentabilité et de ponctualité élevé”, a-t-il dit. “Air Sénégal qui était au bord de la faillite il y a quelques années, a réussi à inverser la tendance. Aujourd’hui, les retours sont positifs, et les mêmes personnes qui nous attaquaient autrefois en font la promotion gratuitement”, a-t-il dit, mettant en avant les “progrès” réalisés par la compagnie aérienne nationale, grâce à un changement de gouvernance intervenu entre août et octobre 2023. En 2022, Air Sénégal avait enregistré une perte de 80 milliards de francs CFA, laquelle a été ramenée à 57 milliards grâce à des “ajustements budgétaires” et “une meilleure gestion des lignes déficitaires”, avec la contribution de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), selon M. Diémé. Le ministre a abordé d’autres sujets relevant de son département qu’il dirige depuis décembre dernier, date à laquelle il a remplacé Malick Ndiaye, devenu président de l’Assemblée nationale. Il a insisté sur les questions de sécurité routière et de formation des conducteurs. “Il ne suffit pas de construire des routes. Nous avons fait de belles routes, mais les accidents se multiplient. Il est crucial de respecter et de faire respecter le code de la route, de mettre en place des mesures comme le permis à points pour améliorer la sécurité, a-t-il ajouté. Il a insisté, dans cette perspective, sur l’importance de la formation continue des transporteurs, soulignant qu’il est essentiel de ne pas attendre d’être sur la route pour apprendre à conduire. Yankhoba Diémé a appelé à “une meilleure régulation” et une “formation systématique”, en vue de garantir un transport plus sûr et efficace à travers le pays.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79493-yankhoba-dim-r...

