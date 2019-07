Yankhoba Sané de sanslimites et Amadou Sy de dakarbuzz.com: Deux jeunes, une même vision avec un grand potentiel, à accompagner Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 01:32 | | 0 commentaire(s)|

L’entrepreneuriat sénégalais est sur une pente ascendante. Certains jeunes, très déterminés et dévoués à la tâche, refusent présentement de se cantonner dans des bureaux climatisés pour se contenter de salaires mensuels. C’est le cas de ces deux jeunes gérants, Yankhoba Sané de sanslimites et d’Amadou Sy de dakarbuzz,



Ces deux jeunes, sans emplois à leur début et refusant d’être défaitistes, ont eu le flair d’investir le domaine de la production audiovisuelle. Ils se sont donné les moyens de leurs politiques pour atteindre le sommet du succès.



Armés de courage et d’une volonté de surmonter les obstacles, ils essayent tant bien que mal de contourner les obstacles et, à apprendre de leurs échecs pour développer un projet.



Loin de regretter leur engagement dans le domaine médiatique et de l’offre d’informations people, ces deux jeunes brandissent aujourd’hui, avec fierté, la fluctuation et la place de choix de leurs entreprises dans le landerneau médiatique sénégalais.



A retenir que Yankhoba Sané aussi bien qu’Amadou Sy ont reconnu que l’exercice d’entreprendre exige des capacités de résistance énorme, un engagement et une motivation indéfectible pour avoir une existence productive et profitable.



Puisque d’autres chefs d’entreprises, constate-t-on, ont fait les frais d’une non prise en compte de certaines réalités en entreprise. Ceux-là, sont contraints à plusieurs obstacles, menant souvent de manière directe, à une faillite prématurée de l’entreprise. Yankhoba Sané et Amadou Sy, deux jeunes avertis, restent conscients que les échecs répétés en entreprise mènent vers le succès. Ils sont déterminés à reprendre, tout en prenant la peine de se former davantage pour mieux connaître le marché.



L’approche et l’absence de maîtrise des réalités du marché, découvre-t-on, pourraient jouer des tours à certains entrepreneurs.



Heureusement que ces deux jeunes, ayant une vision similaire et une volonté commune, consistant à aller vers le sommet du succès, sont en train de développer des stratégies et des capacités de résistance, nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs.



