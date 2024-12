Yankoba Diémé remplace El Malick Ndiaye, Abass Fall nommé ministre du Travail

Élu président de l’assemblée nationale, l’ancien ministre des Transports terrestres et aériens et des Infrastructures, El Malick Ndiaye est remplacé par Yankoba Diémé. Abass Fall, quant à lui, remplace Yankoba Diémé. Ainsi, le président de la République procède à un réaménagement du gouvernement, tout en maintenant le même nombre de ministres (25) et Secrétaires d’État (4).

