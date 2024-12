Yassine Fall : « Faire partir l’armée française ne signifie pas rejeter les Français » Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

La ministre sénégalaise de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, a réitéré la souveraineté du Sénégal et confirmé le départ des troupes françaises, tout en précisant que cela ne signifie pas une rupture des liens avec la France. Dans une interview diffusée le samedi 28 décembre 2024 sur Al Jazeera, et relayée par Igfm, Yassine Fall a insisté sur la volonté du Sénégal de voir les soldats français quitter son territoire, en soulignant que cette décision relève de la souveraineté nationale du pays. « Dire que l'armée étrangère présente dans votre pays doit retourner dans son pays d'origine n'est pas une impolitesse. C'est simplement une affirmation de notre souveraineté », a déclaré la ministre sénégalaise. Elle a également précisé que le Sénégal souverain est capable de garantir sa propre défense.



Source : https://atlanticactu.com/yassine-fall-faire-partir...

