Yeumbeul Sud / La déclaration du maire sortant, Bara Gaye après son vote

Dimanche 23 Janvier 2022

Bara Gaye, Maire sortant de la Commune de Yeumbeul Sud, après avoir effectué son devoir civique, a dénoncé des irrégularités, liées au transfert d’électeurs. Ces derniers, dit-il, étaient logés depuis hier, dans des auberges. Et d’autres personnes, disposant de deux cartes d’identité sont mobilisés par son adversaire, pour voter dans la Commune de Yeumbeul Sud. Ils considèrent que la gestion de la Mairie doit revenir aux populations de Yeumbeul et non à des étrangers.