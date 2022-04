Yewwi arrête des Ag d’investitures, les décisions prises au niveau du Conseil de médiation et d’arbitrage Rédigé par leral.net le Lundi 25 Avril 2022 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|



Le temps est compté pour les partis, mouvements et coalitions de partis pour les investitures en direction des élections législatives du 31 juillet prochain. Coincé par les courts délais pour le dépôt des candidatures à la base, et pour alléger davantage le processus des investitures de la coalition Yewwi Askan Wi, Habib Sy a publié un communiqué pour informer que la commission nationale des investitures, dont il est le président, après avis de la conférence des leaders, a pris les mesures suivantes : les coordonnateurs départementaux et les présidents des commissions départementales des investitures sont priés d’arrêter immédiatement les assemblées générales d’investitures. Chaque parti et mouvement politique procèdera à ses propres investitures. Les leaders des partis et mouvements politiques présenteront leurs candidats investis au Conseil de médiation et d’arbitrage (Cma) à qui statuera en dernier ressort.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Yewwi-arrete-des-Ag-d-inves...

