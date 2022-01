Yoff: Issa Laye Samb: "Le projet de société proposé par YAW est plus fiable que..." Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 15:14 | | 0 commentaire(s)| Le candidat de YAW, Issa Laye Samb à la mairie de Yoff estime que les gens doivent venir tôt pour voter et espère que le projet de société de sa coalition est le plus fiable pour Yoff. Il fait remarquer que les cinq bulletins qu'il a pris, sans celui de BBY, sont juste une coïncidence d'autant que le code électoral le lui permet.



