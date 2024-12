Yoff : Un incendie ravage l’hypermarché Exclusive, de lourdes pertes matérielles enregistrées, mais pas de victimes Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2024 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Incendie à Yoff/ Saliou Ndong Un violent incendie s'est déclaré ce lundi matin à l'hypermarché Exclusive, situé à Yoff, causant d'importants dommages matériels et plongeant les quartiers environnants dans l'obscurité. Les causes de l'incendie restent inconnues pour le moment. Selon les premières informations, le feu a débuté à la façade de l'établissement avant de se propager aux premier et deuxième étages, où étaient stockés des articles inflammables tels que des ustensiles, des textiles et des décorations en plastique, aggravant ainsi la situation. Les pompiers ont été dépêchés pour maîtriser l'incendie. Bien que les dégâts soient estimés à plusieurs millions de francs CFA, aucune victime humaine n'a été signalée.



Source : Source : https://atlanticactu.com/yoff-un-incendie-ravage-l...

