Yoff : Un violent incendie fait des dégâts considérables à l?Hypermarché Exclusiff
Lundi 23 Décembre 2024

Selon les informations de la RFM, un incendie s'est déclaré à l'hypermarché Exclusif qui se trouve sur la route de l'aéroport Leopold Sédar Senghor. Selon la source, les dégâts causés par cette tragédie sont nombreux et l’on craint qu'il ne reste plus grand chose dans la grande surface. Les raisons de l'incendie son encore méconnues. Les sapeurs pompiers sont sur les lieux depuis 1h du matin mais, à cause de l'étroitesse des rues, les citernes ne peuvent pas accéder à certaines zones.



Source : https://senemedia.com/annonce-77727-yoff-un-violen...

