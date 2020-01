Yoga: Quatre postures pour soulager le mal de dos Le mal de dos est l'un des maux qui touche le plus de personnes. Malgré les idées reçues, sport et mal de dos ne sont pas incompatibles. Découvrez les meilleures positions de yoga pour soulager le mal de dos.





Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 14:27 | | 0 commentaire(s)|

La planche



Cette posture de yoga permet de renforcer les abdominaux profonds et les muscles du dos. Cela va de manière générale améliorer l'équilibre et la posture, ainsi que la flexibilité des muscles.



Bienfaits :



- Renforce les abdominaux profonds et le dos



- Augmente la flexibilité des muscles des épaules et des omoplates



- Améliore l’équilibre et la posture



La posture de la pierre qui roule



Cette position équivaut à un auto-massage du dos. Tous les muscles endoloris se voient détendus.



Allongez sur le dos, ramenez vos genoux contre votre poitrine et maintenez-les contre vous avec vos mains. Ramenez votre tête contre vos genoux et faites le dos rond. Balancez tout doucement d'avant en arrière, comme un rocking chair.



Position de l’enfant



Position de départ: agenouillée, fesses sur les talons.

Pencher le corps vers l’avant jusqu’à ce que le front et le nez touchent au sol. Allonger les bras vers l’arrière, près du corps. Les genoux peuvent être légèrement écartés, pour faciliter la flexion, et les bras doivent être détendus.



Bienfaits:



- Étire le bas du dos, les hanches et les cuisses



- Détend la colonne vertébrale, les épaules et le cou



- Contribue à une meilleure flexibilité des hanches, des jambes et des chevilles



La posture des jambes contre le mur



Même si elle peut nous sembler très simple, cette posture a des bénéfices sur la circulation et sur la musculature.



Nous devons nous allonger sur le dos avec les jambes complètement appuyées contre le mur. Si nous le jugeons nécessaire, nous pouvons prendre un oreiller ou une serviette pour nous aider à garder la posture. Il est important que les jambes restent dans la position la plus verticale possible.



Le yoga est également une très bonne activité pour dire adieu au mal de dos. C’est une pratique douce qui a l’avantage de soulager instantanément. Certaines postures sont à favoriser et bonne nouvelle : elles sont faciles à réaliser !

À pratiquer au lever, avant de partir au travail ou en rentrant à la maison, vous pouvez les enchaîner ou accentuer celles qui vous soulagent particulièrement.











Yolande Jakin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos