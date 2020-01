Yoga: Une technique pour soulager les bobos de ventre

Pour réduire les gaz et les spasmes de l’estomac essayez cette technique de yoga.



La posture de l’abeille prévient les douleurs de l’estomac et les crampes liées à la présence de gaz. Elle permet de libérer les gaz des intestins, lutter contre la constipation tout en stimulant la digestion.



- Asseyez vous sur vos talons, tibias et genoux posés au sol, les fesses appuyées sur la plante des pieds, puis mettez vos gros orteils l’un contre l’autre avec les talons tournés vers l’extérieur.

- Gardez le dos bien droit et placez les paumes des mains sur vos genoux.

- Inspirez puis le temps de l’expiration, penchez-vous en avant de façon à mettre vos coudes devant vos genoux et à appuyer avant-bras et mains sur le sol.

- Le ventre doit pressé vos cuisses, et la poitrine contre les genoux, levez la tête et regardez devant vous en effectuant des respirations calmes, profondes et régulières.

- Gardez cette posture le temps de 5 à 10 respirations.

- Replacez-vous le dos droit avant de reprendre l’exercice deux ou trois fois.









Mam Dieng

