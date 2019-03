YouTube alerte les internautes en cas de fake news ! YouTube vient d’annoncer une fonctionnalité visant à lutter contre les fake news. L’application analysera désormais toutes les recherches effectuées par les internautes. Lorsqu’un utilisateur saisit un terme ou une expression ayant rapport à des sujets particuliers, un panneau d’information s’affichera afin de l’éclairer sur la véracité ou non de certains faits propagés sur la plateforme.

YouTube et plusieurs autres géants du web accentuent leur lutte contre les fake news diffusées sur Internet. Plusieurs mesures ont été annoncées dernièrement par la plateforme. D’abord, elle affirme avoir commencé à baisser la visibilité des vidéos propageant de fausses théories. Ensuite, face à la résurgence de certaines épidémies qui peuvent pourtant être maîtrisées, YouTube a décidé de démonétiser les vidéos anti-vaccin qui poussent certains parents à refuser de vacciner leurs enfants.



YouTube vient d’annoncer une nouvelle mesure qui vient s’ajouter à celles prises dernièrement. Un panneau d’information s’affichera bientôt lorsqu’un utilisateur effectue des recherches qui ont rapport à des sujets sensibles. Par exemple, un internaute pourrait être amené à rechercher des informations sur un médicament sans savoir qu’il existe de fausses informations diffusées sur YouTube.



Dans les résultats de recherche affichés, un « panneau d’information » intitulé « Fact Check » ou « vérification de fait » apparaîtra, afin d’inviter l’utilisateur à la vigilance, tout en fournissant des informations utiles. L’illustration présentée par YouTube concerne la recherche « Virus dans le paracétamol ».



Comme vous pouvez le voir sur l’image en début d’article, un encart affiché en haut des résultats de recherche apporte des informations sur un hoax connu qui a rapport à ce sujet précis :



« Un message viral sur les réseaux sociaux déconseille aux internautes de consommer du paracétamol P/500. Évaluation de l’information : FAUSSE ».



La nouvelle fonctionnalité de YouTube sera déployée dans un premier temps dans une poignée de pays, à commencer par l’Inde où les fausses informations ont souvent des conséquences fatales. Elle sera ensuite proposée dans d’autres pays au cours des moins à venir.















