Youssou Ndour: « J’ai des choses à dire, des livres à écrire »

Nicolas Job a écrit un livre qui parle du parcours de Youssou Ndour. La cérémonie de lancement et de dédicace a eu lieu ce week-end en présence de Youssou Ndour et du parrain de l’événement, Mamoudou Ibra Kane. » You Generation c’est toute une histoire. Celle d’une légende vivante qui aurait fait rêver tant de générations par son génie musical. La différence, c’est que je suis allé aux sources, en me rapprochant des gens qui ont collaboré avec le personnage à une époque. Il est important pour moi d’écrire en You différemment en allant voir la famille » révèle Nicolas Job.



A cette occasion, Youssou Ndour invite la jeune génération à être « digital » comme Nicolas. Et pour donner un nouveau élan à la lecture du livre, "You" exhorte les directeurs de la Rfm et de Sud Fm, à accorder des temps d’antenne à la lecture des livres à la radio annonce L’Observateur. D’ailleurs, le Roi du Mbalax en a profité pour annoncer ses projets littéraires. « J’ai des choses à dire, des livres à écrire », dit la star planétaire.











