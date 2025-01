Youssou Ndour : « On est dans une perspective positive pour le développement du Sénégal? » Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2025 à 15:46 | | 0 commentaire(s)|

La star de la musique sénégalaise, Youssou Ndour, est plutôt contente de la direction que prend le Sénégal depuis quelques mois. Il estime que sa nation a toutes les chances de son côté pour se développer, surtout qu'elle est stable.

« Le Sénégal vient d’être un pays producteur de gaz, de pétrole, mais surtout… » « On est dans une perspective positive pour le développement du Sénégal. Il y a de belles choses. Inchallah, on prie pour que ça se concrétise. Le Sénégal vient d’être un pays producteur de gaz, de pétrole, mais surtout un pays stable, démocratique où il y a la liberté d’expression. Donc, nous avons toutes les chances pour réussir », a déclaré récemment le Roi du Mbalax dans le podcast "Ouihustle". Il souhaite toutefois que ses compatriotes travaillent pour la même cause : celle du développement du pays. Tous les Sénégalais doivent se donner la main. Il ne faudrait pas que « pendant que certains font des efforts, d’autres fassent le contraire ».



Source : https://senemedia.com/annonce-78507-youssou-ndour-...

