Youssou Ndour à Macky Sall: « je reste à tes côtés pour travailler à un Sénégal émergent »

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

L’engagement est renouvelé. Absent de la scène politique depuis un certain temps, Youssou Ndour engage le grand combat du 24 février pour la réélection du président Macky Sall. Venu assister à l’investiture du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, il a enflammé la salle du complexe sportif Dakar Arena.



En gratifiant le public d’un avant-gout du nouveau tube de campagne qu’il a composé pour le Président Sall, Youssou a réaffirmé son engagement et sa détermination pour la réélection de Macky Sall au soir du 24 février 2019.



« C’est vrai, ça fait longtemps que vous ne m’avez pas vu dans la scène politique, mais rien n’a changé. Je réitère ici les propos que j’avais tenu au Président Macky Sall. Je reste à tes côtés, travailler avec toi pour un Sénégal émergent », a déclaré le roi du mbalakh.

















L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos