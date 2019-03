Youssou Touré ouvre le feu : « aujourd’hui, les transhumants sont au sommet et nous sommes des moins que rien » Mis au placard au sein de l’Apr, le ministre-conseiller Youssou Touré rumine sa colère. Dans une interview accordée à Source A, le tonitruant enseignant a ouvert le feu.

« C’est l’école 3 mon bureau, et pourtant on dit que je suis ministre-conseiller. Maintenant, ce sont les transhumants qui sont au sommet et nous des moins que rien », a fulminé Youssou Touré. Et d’embrayer, « Youssou Touré ne représente plus rien, aucune mission, on ne nous associe à rien du tout, alors que j’ai été à tous les combats ».

