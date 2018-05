Youssou Touré sur le point de quitter la tête du réseau des enseignants de l’Apr

Ses larmes lors d’un entretien avec Igfm ont fait le buzz. Certains en ont plutôt ri. Mais Youssou Touré n’en fait pas une gêne. « Je continuerai à verser des larmes. Je suis un être humain. C’est l’émotion. Je me demande si c’est une honte que de verser des larmes », s’est-il expliqué hier, lors d’une conférence de presse à Pikine. Le responsable de l’Apr d’ajouter : « il m’arrive souvent de me réveiller vers 2 heures du matin pour pleurer, rien qu’en me souvenant de ma chère mère. Quelqu’un qui ne pleure pas, est un monstre. Ce qui m’a fait pleurer, c’est que je me suis sacrifié pour le parti. J’ai été souvent arrêté par la police. Si je me rappelle ces durs moments, je pleure parce que j’ai failli même être tué ».



L’ancien secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation affirme, cependant, qu’à l’heure actuelle, sa seule préoccupation, c’est de faire réélire le chef de l’Etat au premier tour de la Présidentielle. Mais Youssou Touré accuse « des personnes tapies dans l’ombre qui cherchent à lui nuire ». Il a annoncé à cette occasion qu’il compte quitter la tête du réseau des enseignants de l’Apr. « C’est Amath Suzane Camara qui va me remplacer. Je suis dans l’Apr. Je suis ministre-conseiller et je resterai dans l’Apr », conclut-il.













Le Quotidien