ZEINAB BANCÉ, L'AFRICAINE QUI VEUT REMPORTER LA COUPE DU MONDE DE CUISINE

Encore inconnue au Sénégal il y a une semaine, la cheffe cuisinière ivoirienne fait sensation en tentant de battre le record du monde de la plus longue session de cuisine. Objectif : 120 heures pour célébrer la richesse de la gastronomie ivoirienne. Il y a encore une semaine, le nom de Zeinab Bancé était peu connu au Sénégal. Mais depuis ce mardi, sa photo circule partout, où elle arbore fièrement sa tenue de cheffe cuisinière. Zeinab Bancé s’est lancée dans un défi ambitieux : battre le record de la plus longue session de cuisine au monde et inscrire son nom dans le Guinness World Records. Pour cela, elle doit cuisiner pendant 120 heures, soit près de 5 jours sans interruption. Elle a entamé la préparation de 15 000 plats depuis ce mardi 17. « J’aime les challenges et j’adore la cuisine. Je me suis dit : pourquoi ne pas combiner les deux et dépasser le record actuel qui est de 119 heures et 57 minutes ? » explique Mélanie Céline Zeinab Bancé à l’équipe de Brut, qui l’a suivie pendant les préparatifs de son marathon culinaire. Son objectif : exporter la cuisine ivoirienne Ce défi, qu’elle appelle la “CAN de la cuisine”, a pour but de mettre en avant la richesse culturelle et gastronomique de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale. Pour Zeinab Bancé, ce record représente bien plus qu’un simple exploit personnel. Pendant ces cinq jours, elle prévoit de cuisiner 293 plats traditionnels ivoiriens, qu’elle destine à des familles en difficulté. Parmi ces plats, l’attiéké, un mets emblématique de la Côte d’Ivoire, tiendra une place importante, comme elle l’avait confié à la presse. À l’Agora de Koumassi, où se tient l’événement, ses concitoyens sont venus en grand nombre pour l’encourager. Même des artistes ivoiriens se sont mobilisés pour lui apporter leur soutien. Mélanie Céline Zeinab Bancé, cheffe cuisinière, entrepreneure, décoratrice d’intérieur et organisatrice d’événements, souhaite inscrire cet exploit dans l’histoire tout en faisant rayonner la gastronomie ivoirienne à l’échelle mondiale.

Plus que quelques dizaines de minutes pour la voir rayonner sur le livre de record mondial.



Source : https://www.seneplus.com/culture/zeinab-bance-lafr...

