Zahra Iyane Thiam: "YAW n'est experte que sur les réseaux sociaux et les menaces, Barth n'est pas...

Madame le Ministre Zahra Iyane Thiam qui a pris le relais de ses camarades de coalition, comme à son habitude, a descend dans les égouts leurs adversaires électoraux. "YAW a juste montré qu'elle ne respecte pas les populations. Ils ne sont des experts que sur les réseaux sociaux et dans les menaces. En sus, le comportement de Barthélemy Dias montre que lui et ses ouailles sont des maires à part", s'est-elle indignée et a montré la voie à suivre à répondre du tac au tac.



