Zahra Iyane Thiam marque son territoire à la Sicap Liberté : « Il est temps d’agir ! », clame-t-elle Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Janvier 2022 à 15:44 | | 0 commentaire(s)| Pour sa première sortie de campagne hier, samedi à la Sicap Liberté, Zahra Iyane Thiam est revenue sur son parcours et sa passion pour l’essor de la commune, quand en 2014, elle voulait briguer la Mairie de leur commune.

En cinq ans, elle a muri ses projets et tiré des enseignements, parmi lesquels pour la candidate Zahra Iyane Thiam, revoir le système éducatif, concrétiser le programme de l’emploi des jeunes et les bourses sociales. « En cette année 2022, il est temps d’agir ! » clame-t-elle



Car à ces priorités figurent dans le programme du ministre et candidate de la commune de Sicap Liberté, d’autres projets.



