Zakat el fitr ou «mouroum koor» : pourquoi, comment, combien et quand ? Lorsque le Ramadan touche à sa fin, les musulmans se trouvent devant une obligation pour clôturer ce mois : celle de s’acquitter de zakat el fitr. Focus sur cette adoration et comment suivre la sounnah…



Rédigé par leral.net le Lundi 11 Juin 2018 à 01:36

Zakat el fitr … Pour quoi faire ?

Ibn Abbas (rta) rapporte que Le Messager d’Allah (psL) a imposé l’Aumône de la rupture du jeûne (zakat el fitr) car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu’elle est une nourriture pour les pauvres. (Rapporté par Ibn Madja et Abou Daoud)



Les deux buts de cette zakat sont, comme nous le voyons, clairement énoncés dans le hadith. Je me permettrai toutefois d’ajouter une petite explication. Zakat el fitr est purification, car en tant qu’humains nous faisons tous des erreurs, et cela même pendant le mois de ramadan. Cette zakat permet donc, par la miséricorde d’Allah, de se faire pardonner et purifier de ce qui aurait pu entacher notre mois.



Zakat el fitr est nourriture et joie pour les pauvres, cela car la fin du ramadan donne place à la fête de l’ïd. Fête, où le législateur a voulu que chaque musulman partage la joie de la fin du jeûne. Et fêter cet évènement n’est possible que pour les plus nécessiteux que lorsque de la nourriture est présente dans leurs foyers.



Zakat el fitr : Obligatoire ?

La zakat el fitr est obligatoire pour tout musulman ayant en nourriture ce qui lui suffit ainsi qu’aux personnes qui sont à sa charge le jour et la nuit du ïd.



Celui-ci se doit de s’en acquitter pour lui et tous ceux qui sont à sa charge, tels que sa femme, ses enfants, ou encore ses parents…



Attention : Elle dévient obligatoire pour les personnes qui sont vivantes le soir où le soleil du dernier Ramadan se couche. Si une personne venait à décéder le 29 du Ramadan avant que le soleil se couche, il n’incombe pas à son tuteur de sortir la zakat pour lui.



D’après Orwa Ibn Zoubeyr (qu’Allah l’agrée), Asma Bint Abi Bakr (qu’Allah l’agrée) sortait l’aumône de rupture du jeûne à l’époque du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) pour sa famille, le libre et l’esclave, en donnant 2 moudd de blé, ou 1 sa’ de dattes ou un sa’ de la nourriture qu’ils mangeaient.



Zakat el fitr : En quoi ?

Comme vous avez pû le lire dans le hadith précédent, zakaat el fitr était sorti au temps du prophète (psL) en nourriture non périssable tel que des dattes, des raisins de l’orge ou du blé.



Le genre de nourriture varie en fonction des pays en fonction du climat et des coutumes. Pour certains pays ce sont des dattes, pour d’autres du riz, et pour d’autres encore du blé.



Le plus important est que votre zakat el fitr soit une sorte de denrée non périssable (c’est-à-dire qu’elle ne pourrisse pas à température ambiante et se conserve longtemps). Et qu’elle soit parmi les denrées consommées par la population du pays dans lequel vous allez sortir votre Zakat…



Zakat el fitr : Combien ?

A époque du Prophète l’unité de mesure pratiquée était le Saa’ qui n’est autre que 4 fois ce que peuvent contenir deux mains conjointes moyennes.



Le poids peut donc varier d’une denrée à l’autre. Un Saa’ de riz sera plus lourd qu’un Saa’ de pâtes par exemple.



Zakat el fitr : Quand ?

Celui qui l’accomplit avant la prière, elle sera une Zakat acceptée, quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera qu’une aumône ordinaire» (rapporté par Ibn Madja et Abou Daoud).



Il est donc important de sortir la Zakat avant la prière de l’Aïd. Le meilleur moment est de la sortir entre la prière de l’aube et la prière du Aïd, chose bien souvent très difficile de nos jours. Certains sahabis la sortaient même un ou deux jours avant l’Aïd, c’est pour cela qu’il n’y a pas de mal à faire de même.





