Zélie la pirate, un conte musical signé Aurélie Cabrel le Mardi 1 Décembre 2020

Zélie la Pirate est bel et bien le digne successeur d'Emilie Jolie, en version pirate ! Voilà un livre audio à découvrir en famille, que l'on ne saurait que tro...





Source : Aurélie Cabrel sort un conte musical à trouver en livre + cd. Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Un livre avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.Source : https://www.podcastjournal.net/Zelie-la-pirate-un-...

