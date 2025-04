Ziarra annuelle de Cheikh Ahmed Ibrahima Niass : L’édition 2025 se tiendra le 18 avril à Mbiteyene C’est un appel lancé aux talibés mais plus largement à la oumah islamique. La famille de Cheikh Ahmad Dame Ibrahima Niass s’apprête à célèbrer sa ziarra annuelle 2025,à Taiba Mbiteyene. Fils de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass et de Zeyda Mariama Niang, Cheikh Ahmed Dame Ibrahima Niass, est le 4ème khalife de Médina Baye.

Pour pérenniser son legs et partager ses valeurs religieuses , un appel est lancé aux autorités religieuses, khalifes comme guides, mais aussi aux autorités étatiques pour cette édition prévue le 18 avril prochain…Entretien pour plus de détails sur le programme ..

