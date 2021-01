Ziguinchor : A la découverte du quartier Castors, sans eau depuis plus de 10ans Rédigé par leral.net le Samedi 23 Janvier 2021 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|

Situé dans la périphérie de Ziguinchor, les populations du quartier Castors, vivent une situation assez particulière. Les enfants de 10 à 15 ans de cette partie de Ziguinchor, n'ont jamais vu l'eau couler des robinets pendant la journée. Et pourtant le château d'eau est à quelques 200 mètres du quartier de Castors. Quel paradoxe!



Un véritable manque de considération. En tout cas les populations de Castors vivent le calvaire à cause du manque d'eau. Une situation intenable que dénonce vigoureusement, Mamadou Diatta Mané, secrétaire général du conseil dudit quartier de la commune de Ziguinchor. ‘’Nous vivons ce problème douloureux depuis des années et il s’empirer du jour au lendemain avec des coupures intempestives. Nous ne pouvons plus rester inactifs devant cette situation. Ça suffit largement ", fulmine-t-il.





Et pourtant, des démarches ont été entreprises depuis pour résoudre cette situation qui indispose véritablement ces populations de Castors, un des quartiers chics de la capitale sud du pays. ‘’Nous avons rencontré à plusieurs reprises les responsables de SEN EAU pour qu’ils puissent résoudre ces dysfonctionnements notés depuis plus d'une décennie dans notre quartier par rapport à la distribution du précieux liquide. Il y a six (6) mois nous avons rencontré le responsable de SEN-EAU, malgré ses assurances, il y a toujours les coupures d’eau qui plombent la vie d’honnêtes citoyens."





Pour se procurer de l’eau dans ce quartier de Ziguinchor, il faut être debout et attendre jusqu’à 02 heures du matin. Les femmes vivent un véritable calvaire. "Trop c’est trop. Nous exigeons l’arrêt de ces coupures incompréhensibles. La société SEN EAU devrait avoir la honte de distribuer des factures aux habitants de ce quartier qui ne sont pas content de leu service", déplore Mamadou Diatta Mané.



Selon nos informations le problème d'eau dans ce quartier serait lié à la position du quartier. Plusieurs responsables de cette société se cachent derrière la position géographique de castors et pourtant leur boite pèse des milliards de FCFA. Finalement on trompe qui ?







