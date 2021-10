Ziguinchor: Après les affrontements, les 04 militants de Sonko blessés sont... Les violents affrontements opposant des partisans de Doudou Ka et ceux du leader de Pastef/Les Patriotes, au quartier Boucotte Nord de Ziguinchor ont fait beaucoup de dégâts! En effet, cette attaque perpétrée sur le convoi d’Ousmane Sonko a fait provisoirement 04 blessés dans les rangs de ses partisans.

Ll s'agit d'un professeur répondant au nom d'Aly Badji âgé de 31 ans, Ismaïla Daffé 27 ans se disant ouvrier, du laborantin Abdou Mané âgé 31 ans et l'agent de sécurité Mamadou Diaw âgé de 40 ans. Et ces 04 blessés ont été évacués à l'hôpital régional de Ziguinchor.



Suite aux jets de pierres sur le convoi du leader des Patriotes, un feu de recul du véhicule d’Ousmane Sonko a été caillassé par le camp adverse, selon seneweb.



A noter que suite a cet incident, les éléments du commissariat central de Ziguinchor avaient barricadé ledit secteur pour éviter une pareille situation.





