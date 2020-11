Ziguinchor: Baldé lance les travaux de "réhabilitation" de la grande mosquée

Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé a lancé ce vendredi les travaux de la réhabilitation de la grande mosquée de Ziguinchor. Le coup des travaux est évalué à 100 millions de nos sous.





"Ces travaux que nous réalisons grâce à l'appui de nos partenaires des Émirats Arabes Unis pour un coût de plus de 100.000.000 de Fr, seront exécutés sur une période de 8 à 9 mois et permettront à terme, de doter notre ville d'une mosquée moderne", fait savoir l'ancien ministre d'Etat. L'imam Cherif Ismala Aidara, au nom de la famille de Cherif Younouss Aidara, a manifesté toute sa satisfaction et a formulé des prières pour un bon déroulement des travaux.

Source : https://www.exclusif.net/Ziguinchor-Balde-lance-le...