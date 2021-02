Ziguinchor / Campagne de commercialisation de l’anacarde : plus de 38.000 tonnes d’une valeur de plus de 22 milliards exportées. Rédigé par leral.net le Samedi 13 Février 2021 à 00:15 | | 0 commentaire(s)|

La campagne de commercialisation de l’anacarde de 2020 a pris fin et c’est l’heure du bilan.



Après le CRD consacré à l’évaluation de la campagne de commercialisation de l’anacarde, qui a réuni tous les acteurs économiques, des services techniques et les lignes maritimes qui interviennent dans la région autour des autorités administratives de Ziguinchor, l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives salue l’accompagne de la Der et des structures financières locales qui ont mis à la disposition des acteurs trois milliards.



Grâce à ces financements, les acteurs ont pu exporter plus de 38.867 tonnes d’une valeur financière de plus de 22 milliards, a fait savoir Babacar Niang devant la presse.

