Ziguinchor / Daouda Sow: "Je suis avec Doudou Kâ et Baldé, BBY va payer pour sa trahison" Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Janvier 2022 à 17:18 | | 0 commentaire(s)| Daouda Sow soutient mordicus qu'il fera mordre la poussière à BBY, du fait de la trahison que cette coalition a faite. Ejecté de la liste, il argue que Benoît Sambou a fait dans le copinage, jusqu'à faire fuir tous ses anciens compagnons. Et pour cela, ses "meilleures armes" sont Doudou Kâ et Abdoulaye Baldé.



