Ziguinchor : Des marchandises prohibées d'une valeur de 445 millions de francs Cfa, incinérées par les Douanes

Ces produits illicites avaient été saisis par la Subdivision des Douanes de Ziguinchor, dans le cadre de leurs activités de contrôle et de lutte contre la contrebande.



La cérémonie d’incinération, qui s’est déroulée dans un strict protocole, a été présidée par le Gouverneur de la région, accompagné du procureur de la République, d'une délégation de la Direction générale des Douanes, ainsi que de plusieurs autorités locales.



Parmi les participants figuraient également le Directeur régional des Douanes du Sud, les chefs de subdivision de Ziguinchor et de Kolda et d'autres représentants des forces de défense et de sécurité (FDS).



Cette incinération s’inscrit dans le cadre des activités annexes de la célébration de la Journée internationale des Douanes (JID), tenue dimanche, à partir de 9 heures, à la Salle des Fêtes de l’hôtel Nema Kadior.



Ce geste symbolique met en lumière l'engagement des autorités sénégalaises dans la lutte contre le trafic illicite et la protection des populations, face aux dangers des produits prohibés.