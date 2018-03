Ziguinchor- Deux morts et un disparu dans une collision entre deux pirogues

Une collision entre une pirogue sénégalaise et une autre ghanéenne a fait jeudi deux morts et un disparu au large du village d’Elinkine, dans le département d’Oussouye (Ziguinchor, sud), a appris l’APS, samedi, de source sécuritaire.



Au total 14 personnes, la plupart des pêcheurs, étaient à bord des deux embarcations qui se seraient heurtées en haute mer, selon la même source. "Après le choc, une troisième pirogue est venue au secours pour sauver les passagers. Une personne était déjà décédée. Quelques heures après, un autre corps a été signalé. Mais un passager est toujours porté disparu", a renseigné notre interlocuteur.











