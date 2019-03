Ziguinchor : Disparition de Vieux Sonko, témoin dans l’affaire du gendarme envoyé chez la mère de Sonko

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2019 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Depuis jeudi dernier, les proches d’Ibrahima Sonko, plus connu sous le surnom de Vieux, sont sans nouvelle de lui à Ziguinchor. Il a quitté ce jour le domicile familial pour aller, dit-on, au travail et depuis lors, aucune nouvelle de lui.



Keba Sonko son grand-frère, explique qu’au niveau de la pharmacie Néma où il officie, depuis quelques années et où il était censé se rendre ce jour-là, il n’y est pas non plus allé. Mais ce jour-là, selon ses proches, confirmé par son employeur, Ibrahima devait aller verser de l’argent à la banque. Une somme qui dépasse le million, mais qui, selon le docteur Moussa Diedhiou, propriétaire de l’officine, n’a pas été déposée.



Mais ce qui le rend perplexe et inquiet, c’est que cette somme qui devait être déposée, est infime par rapport aux sommes que le jeune employé de pharmacie avait l’habitude de déposer.



Et cette disparition est en train de prendre de l'ampleur inquiétante dans la commune de Ziguinchor et dans le quartier Lydiane où la famille, les proches et autres voisins sont dans une grande angoisse. Surtout que Vieux Sonko, selon ses proches, n'est pas du genre à partir sans donner de nouvelles de lui.



Dès lors, on imagine le pire. Informée, la police a ouvert une enquête. Alors que la disparu, même si personne ne veut évoquer ouvertement ce fait, a été l'une des personnes entendues dans l'affaire du gendarme envoyé chez la mère d'Ousmane Sonko.

















Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos