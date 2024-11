Ziguinchor : Fermeture jusqu'à nouvel ordre, du campus pédagogique de l'UASZ (Conseil académique) Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2024 à 20:37 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil académique de l’université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) a pris la décision, mercredi, de fermer »jusqu’à nouvel ordre le campus pédagogique », précisant que la mesure ne concerne pas le Centre universitaire de Kolda et l’UFR 2S, qui continuent leurs enseignements, en privilégiant les cours en ligne, a-t-on appris de source officielle. Dans un communiqué parvenu à l’APS, le Conseil académique de cette université du sud du Sénégal, présidé par le recteur Alassane Dedhiou, a également décidé de la dissolution des amicales d’étudiants, la suspension de leurs activités de renouvellement et la dissolution de la coordination des étudiants. Ces mesures font suite au mouvement d’humeur des étudiants, qui ont décrété, vendredi dernier, une grève illimitée pour réclamer l’achèvement des chantiers de douze amphithéâtres engagés depuis 2015, la réception du pavillon de mille lits et d’un autre restaurant ‘’digne de ce nom’’. Ils ont également organisé des manifestations au sein même de l’université et sur la route principale y menant pour réclamer de « meilleures conditions d’études’’ ayant débouché sur des échauffourées avec les forces de l’ordre. Trois véhicules du rectorat ont été incendiés et des étudiants blessés, avait constaté le correspondant de l’APS. Dans son communiqué, le Conseil académique de l’UASZ a annoncé qu’il va saisir les instances internes (conseils d’UFR et de département) pour des propositions de modalités de reprise des cours.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77287-ziguinchor-fer...

Accueil Envoyer à un ami Partager