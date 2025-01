Ziguinchor : L'UFR des Sciences de la santé de l?UASZ va abriter les Journées conjointes de médecine et de biologie Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2025 à 15:20 | | 0 commentaire(s)|

L'UFR des Sciences de la santé de l’université Assane Seck de Ziguinchor va abriter pour la première fois les journées conjointes des départements de médecine et de biologie du Sénégal. Cet événement d'une portée nationale et sous-régionale, voire internationale, aura pour thème "One Health : enjeux et défis", selon le professeur Yaya Kane, président du comité d’organisation nationale de ces journées. L'importance de ces journées conjointes de médecine et de biologie a valu la tenue d'un CRD à la gouvernance. Chercheurs, professeurs, médecins et étudiants vont échanger sur les défis de la santé à relever au Sénégal. "Cet événement représente bien plus qu'une simple rencontre scientifique. Il est le résultat de l'engagement collectif pour faire de Ziguinchor un carrefour médical scientifique international au service de la santé publique, de l'innovation médicale et de la coopération régionale", a fait savoir Yaya Kane, professeur titulaire en néphrologie. Quatre cents participants du Sénégal, de la Gambie du Niger et des pénalistes internationaux prendront part à ces journées. Des recommandations sur la médecine humaine, la santé animale et environnementale marqueront ces journées, à en croire le Pr. Kane, par ailleurs président du comité d’organisation nationale. Pour le bon déroulement de ces journées, une rencontre a réuni l'ensemble des chefs de service régionaux concernés pour appuyer le comité d'organisation. À l'issue de ce CRD, l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura, a affirmé que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cette rencontre qui se tient pour la première fois en terre casamançaise. Plus de détails dans la vidéo.





