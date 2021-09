Ziguinchor : L'association des coiffeuses et coiffeurs rendent hommage au Président Seydou Sané Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Septembre 2021 à 22:34 | | 0 commentaire(s)|

Les membres de l'association des coiffeuses et coiffeurs de Ziguinchor (ACCZ) ont rendu un hommage au Président du Casa Sport, Seydou Sané pour ses efforts et sa politique sociale.





"Que de bonheur avec les membres de l'association des coiffeuses et coiffeurs de Ziguinchor (ACCZ) venus me rendre un hommage en guise de reconnaissance pour le soutien constant et inlassable que je leur apporte", magnifie le premier adjoint au maire de la ville de Ziguinchor par ailleurs , président du mouvement politique APZ/2K.





Dans ses remerciements, M. Sané, félicite Madame la Présidente et aux membres du bureau pour leur forte mobilisation. "Cette marque de sympathie à mon endroit. Merci à Madame le Ministre Victorine Ndeye qui de part sa présence a rehaussé l'événement. Bonne continuation à l'équipe Task Force APZ/2K. Ensemble nous arriverons"

















Source : Source : https://www.exclusif.net/Ziguinchor-L-association-...

Accueil Envoyer à un ami Partager