Ziguinchor / Lancement campagne de Yaw avec Ousmane Sonko : «Le Sénégal est trop petit pour mes ambitions»

Yaw est une coalition qui est partie pour durer et l’histoire retiendra que le premier meeting national de Yaw, s’est tenu dans la région, département et commune de Ziguin­chor, et au quartier Lyndiane, et a mobilisé militants et sympathisants de la région de Ziguinchor et de la Casa­mance

Est-ce qu’ils ont présenté aux Ziguinchorois, Casa­mançais, leur programme ? Certains d’entre eux, qui ont géré la mairie et le Conseil départemental pendant 12 ans, doivent d’abord faire leur bilan avant de présenter leur programme

Si c’est Khalifa Sall qui avait parlé d’une monnaie locale à Dakar, tout ce débat n’aurait pas eu lieu ; et c’est parce que c’est Ousmane Sonko qui a parlé d’une monnaie complémentaire, qu’on veut diaboliser les Casamançais ; sachant que sur le plan technique, scientifique et des idées, ils ne peuvent pas «compétir»

Je suis un produit du Sénégal et de l’Afrique ; et si je dois diriger le Sénégal et que cela ne dépendait que de moi, le pays s’appellerait Fédération de l’Afrique de l’Ouest, qui va englober tout l’espace de la Cedeao, avec 6 millions de Km2, 400 millions d’habitants, avec des ressources naturelles et un grand marché. Je n’ai pas besoin de diriger un quartier, ni une région, et le Sénégal est très petit pour la matérialisation de mes ambitions.

Et c’est pourquoi je suis candidat, avec un programme qui a un volet municipal et un volet territorial. Et je vous exhorte à ne pas rater cette occasion avec ce programme qui, si on le réalise dans un délai de trois et non de cinq ans, va pousser des gens à venir voir ce qui se passe en Casamance

Vous avez le meilleur programme et vous avez la meilleure équipe. Et j’appelle la Casamance à ne pas laisser passer cette opportunité et à se départir des autres arguments fallacieux. Et voter un candidat de Macky Sall, c’est trahir, car il a son titre foncier dans le Fouta.

Qu’ils sachent qu’on ne boxe pas dans la même catégorie, c’est leur père Macky Sall qui est mon adversaire ; seulement, je les respecte et ils doivent me respecter.