Ziguinchor : Les conducteurs de motos taxis « jakarta », manifestent contre l’immatriculation des deux-roues Des conducteurs de motos taxis « Jakarta » ont manifesté hier, mardi, à Ziguinchor, pour dénoncer les nouvelles mesures prises par les autorités étatiques, pour améliorer la sécurité routière, dont l’immatriculation obligatoire des motos de plus de 49 centimètres cubes, d’ici le 13 mars prochain.

« Nous nous sommes mobilisés spontanément, parce que l’heure est grave. On est confronté à un problème d’actualité et à un problème qui interpelle tout un chacun. Le secteur du transport est complexe. Nous ne sommes pas d’accord avec ces mesures prises par les autorités étatiques », a déclaré Ansoumana Badji, président de l’Union nationale des associations de motos-taxis du Sénégal.



»Les jeunes ne sont pas d’accord avec ces mesures prises par l’État du Sénégal. Tout ce que ces autorités sont en train de faire, va à l’encontre de nos intérêts », a ajouté M. Badji.



En présence de conducteurs, il a déclaré que « le secteur du transport de Jakarta relève de l’auto-emploi ». « Ces jeunes , a-t-il justifié, ont créé leur propre emploi, en achetant leur propre moto ».



Il a indiqué que si « l’État veut aider ces jeunes, il doit d’abord écouter leurs aspirations, les orienter avant de prendre la bonne décision ».



« Nous demandons donc à ce que l’État revienne sur cette décision. Elle ne nous arrange pas », a-t-il également fait valoir.



Les manifestants ont occupé et brûlé des pneus sur des axes routiers de la ville de Ziguinchor, avant d’être dispersés par les forces de l’ordre.



Une circulaire de la Primature, datée du 13 décembre 2024, portant sur des mesures strictes pour améliorer la sécurité routière dans tout le pays, a été transmise aux ministères des Forces armées, de l’Intérieur, des Finances et des Infrastructures, en vue d’une application immédiate.



Parmi les mesures concernées, figure en bonne place l'« immatriculation obligatoire des motos de plus de 49 cc. Une période de gratuité de trois mois est prévue pour faciliter cette régularisation, à l’exception du coût des plaques d’immatriculation. Au-delà de cette période, toute moto non immatriculée, sera immédiatement mise en fourrière ».



