Ziguinchor: Opérations de sécurisation de l'Armée depuis le 1er novembre Les armées sénégalaises mènent des opérations de ‘’sécurisation’’ dans la région de Ziguinchor, depuis le 1er novembre, renseigne la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).

‘’En appui aux actions de désenclavement menées par les structures compétentes de l’Etat, les armées sénégalaises sont engagées dans la sécurisation de travaux de rétablissement d’axes et d’itinéraires au sud du département d’Oussouye, depuis le 1er novembre’’, écrit la DIRPA dans un communiqué.



‘’Il s’agit principalement de créer les conditions propices au retour des populations dans leurs localités d’origine et à la relance des activités socioéconomiques’’, précise la même source.



Elle rappelle que des opérations similaires ont déjà été menées dans l’arrondissement de Niaguis, situé dans le département de Ziguinchor.



‘’La libre circulation des populations et de leurs biens est aujourd’hui devenue une réalité’’ dans cette zone, assure la DIRPA.



‘’Les armées ne ménageront aucun effort pour appuyer toutes les initiatives de l’Etat dans le sens de l’amélioration des conditions de vie des populations et d’un retour définitif de la paix dans cette partie du pays’’, promet-elle.

